В оккупированной Кирилловке раздавались взрывы - мэр Мелитополя

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"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке. Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся все же достали. Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", - подчеркнул Федоров.

Напомним

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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