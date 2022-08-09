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В оккупированной Кирилловке раздавались взрывы - мэр Мелитополя

Киев • УНН

 • 213152 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что, кроме Крыма, взрывы во вторник, 9 августа, раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района, информирует УНН.

Цитата

"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке. Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся все же достали. Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", - подчеркнул Федоров.

Напомним 

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

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