Донеччина: окупанти вбили 7 мирних жителів області, ще 13 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти вбили 7 мирних людей, ще 13 отримали поранення. Про це інформує УНН.
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За попередню добу, 19 серпня, росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення.
Як зазначив голова ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів.