Донеччина: окупанти вбили 7 мирних жителів області, ще 13 отримали поранення

Деталі

За попередню добу, 19 серпня, росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення.

Як зазначив голова ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

В тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів.