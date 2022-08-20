Донецкая область: оккупанты убили 7 мирных жителей области, еще 13 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты убили 7 мирных людей, еще 13 получили ранения. Об этом информирует УНН.
Детали
За предыдущие сутки, 19 августа, россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения.
Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.