Донеччина: окупанти вбили 7 мирних жителів, 14 - поранені

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"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення", - зазначив він.

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Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 14 липня вбили ще трьох мирних жителів Донецької області, поранили сімох.