Донеччина: окупанти вбили 7 мирних жителів, 14 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За 15 липня російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення", - зазначив він.
Деталі
Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 14 липня вбили ще трьох мирних жителів Донецької області, поранили сімох.