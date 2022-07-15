Донеччина: окупанти вбили ще трьох мирних жителів, 7 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські загарбники за 14 липня вбили ще трьох мирних жителів Донецької області, поранили сімох. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав голова ОВА.
Доповнення
На Донеччині кількість ворожих ударів щодня збільшується - за 13 липня було 33 удари, тоді як добою раніше - 24, а перед тим - вісім.