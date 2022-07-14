Донеччина: кількість ворожих ударів щодня росте, у хід пускають всіляку зброю

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"Окупанти накрили вогнем 21 населений пункт Донеччини. За добу зафіксовано 33 російських обстріли. Ворог бив по оселям і цивільній інфраструктурі ракетами НУРС, «Х59мк», ЗРК «С-300», реактивними системами залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», артилерією. Є загиблі та поранені мирні жителі", - повідомили у поліції області.

Деталі

Так, минулої доби росіяни обстріляли міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Слов’янськ, Костянтиніка, Бахмут, смт Очеретине, села Кам’янка, Диліївка, Первомайське, Гродівка, Іванівка, Миколаївка, Завітне, Неліпівка, Маринівка, Вовче, Новоселівка Перша, Новожеланне, Катеринівка, Новолуганське.

Руйнувань, за даними поліції, зазнали 40 цивільних об’єктів - 29 житлових будинків, з них 3 багатоквартирні, амбулаторія, зерносховище та сільгосптехніка, завод, водонапірна вежа, стадіон, гаражі, господарські споруди.

Поліція задокументувала воєнні злочини рф (ст. 438 ККУ).

Доповнення

Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про ранковий авіаракетний удар по місту.