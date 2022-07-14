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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: количество вражеских ударов ежедневно растет, в ход пускают всевозможное оружие

Киев • УНН

 • 111535 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Донецкой области количество вражеских ударов ежедневно увеличивается - накануне было 33 удара, тогда как сутками ранее - 24, а перед этим - восемь, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты накрыли огнем 21 населенный пункт Донецкой области. За сутки зафиксировано 33 российских обстрела. Враг бил по домам и гражданской инфраструктуре ракетами НУРС, «Х59мк», ЗРК «С-300», актив залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», артиллерией. Есть погибшие и раненые мирные жители", - сообщили в полиции области.

Детали

Так, за прошедшие сутки россияне обстреляли города Авдеевка, Красногоровка, Торецк, Славянск, Константиника, Бахмут, пгт Очеретино, села Каменка, Дилиевка, Первомайское, Гродовка, Ивановка, Николаевка, Заветное, Нелиповка, Мариновка, Волчье, Новоселовка Первая, Новожеланное, Екатериновка, Новолуганское.

Разрушений, по данным полиции, претерпели 40 гражданских объектов - 29 жилых домов, из них 3 многоквартирных, амбулатория, зернохранилище и сельхозтехника, завод, водонапорная башня, стадион, гаражи, хозяйственные постройки.

Полиция задокументировала военные преступления рф (ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об утреннем авиаракетном ударе по городу.

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