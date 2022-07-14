Слов'янськ вночі знову обстріляли, є двоє поранених - мер

Цитата

"На жаль, учора ввечері і вночі місто знову зазнало обстрілу. Двоє поранених", - повідомив Лях у Facebook.

Деталі

За даними ВЦА, пошкоджено житлові будинки.

Так, він нагадав, що евакуація продовжується.

Доповнення

Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про ранковий авіаракетний удар по місту.