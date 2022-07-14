Слов'янськ вночі знову обстріляли, є двоє поранених - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час нічного обстрілу Слов’янська у Донецькій області поранені двоє людей. Про це сьогодні, 14 липня, повідомив Слов'янський міський голова, начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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"На жаль, учора ввечері і вночі місто знову зазнало обстрілу. Двоє поранених", - повідомив Лях у Facebook.
Деталі
За даними ВЦА, пошкоджено житлові будинки.
Так, він нагадав, що евакуація продовжується.
Доповнення
Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про ранковий авіаракетний удар по місту.