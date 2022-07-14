Славянск ночью снова обстреляли, есть двое раненых - мэр

Цитата

"К сожалению, вчера вечером и ночью город снова подвергся обстрелу. Двое раненых", - сообщил Лях в Facebook.

Детали

По данным ВГА, повреждены жилые дома.

Так, он напомнил, что эвакуация продолжается.

Дополнение

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об утреннем авиаракетном ударе по городу.