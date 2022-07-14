Славянск ночью снова обстреляли, есть двое раненых - мэр

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время ночного обстрела Славянска в Донецкой области ранены два человека. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил Славянский городской голова, начальник городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, вчера вечером и ночью город снова подвергся обстрелу. Двое раненых", - сообщил Лях в Facebook. 

Детали

По данным ВГА, повреждены жилые дома. 

Так, он напомнил, что эвакуация продолжается.

Дополнение

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об утреннем авиаракетном ударе по городу.

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