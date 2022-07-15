Донецкая область: оккупанты убили еще троих мирных жителей, 7 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские захватчики за 14 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили семерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил глава ОВА.
Дополнение
В Донецкой области количество вражеских ударов ежедневно увеличивается - за 13 июля было 33 удара, тогда как сутками ранее - 24, а перед тем - восемь.