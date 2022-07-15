Донецкая область: оккупанты убили еще троих мирных жителей, 7 - ранены

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские захватчики за 14 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили семерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил глава ОВА.

Дополнение

В Донецкой области количество вражеских ударов ежедневно увеличивается - за 13 июля было 33 удара, тогда как сутками ранее - 24, а перед тем - восемь.

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