Донецкая область: оккупанты убили 7 мирных жителей, 14 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За 15 июля российские оккупанты убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закитном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения", - отметил он.
Детали
Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранение ранее в Луганской области.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 14 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили семерых.