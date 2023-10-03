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Дональд Трамп отримав понад 100 млн доларів шляхом шахрайства

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп напав на генерального прокурора Нью-Йорка та суддю під час засідання щодо цивільного шахрайства у понеділок. Адвокат штату звинуватив колишнього президента в тому, що він заробив понад 100 мільйонів доларів шляхом брехні, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Генеральний прокурор Летіція Джеймс вимагає щонайменше 250 мільйонів доларів штрафу , постійної заборони Трампу та його синам Дональду-молодшому та Еріку вести бізнес у Нью-Йорку та п’ятирічної заборони на комерційну нерухомість Трампа та організації Трампа.

Свідчення в залі суду на Манхеттені розпочалися після вступних промов. Дональд Бендер, партнер Mazars USA і давній бухгалтер у бізнесі Трампа, виступив першим свідком від штату.

Перед початком суду Трамп заявив журналістам, що справа була “аферою”, “обманом” і політичною вендетою прокуроа, а під час обідньої перерви назвав демократа “корупціонером, жахливою людиною, яка виганяє людей з Нью-Йорка”.

Він так само не залишив поза увагою суддю Артура Енгорона, назвавши його партійним демократом, який використовує цю справу, щоб втрутитися в президентські вибори 2024 року, де Трамп має велике лідерство щодо висунення від Республіканської партії.

Передвиборча кампанія Трампа використовувала початок судового процесу для збору коштів, заявивши, що він захищає свою сім'ю та репутацію від демократів Нью-Йорка, яких вони назвали "корумпованими тиранами".

Довідково 

Справа стосується звинувачень генерального прокурора в тому, що Трамп збагатив свої активи та власний капітал з 2011 по 2021 рік, щоб отримати вигідні банківські кредити та знизити страхові внески.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Дональда Трампа та його сімейний бізнес було визнано відповідальними за шахрайство за цивільним позовом генерального прокурора штату Летиції Джеймс, який звинувачує колишнього президента США в незаконному роздуванні його активів і капіталу.

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