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Дональд Трамп получил более 100 млн долларов путем мошенничества

Дональд Трамп получил более 100 млн долларов путем мошенничества

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп напал на генерального прокурора Нью-Йорка и судью во время заседания по гражданскому мошенничеству в понедельник. Адвокат штата обвинил бывшего президента в том, что он заработал более 100 миллионов долларов путем лжи, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Генеральный прокурор Летиция Джеймс требует не менее 250 миллионов долларов штрафа, постоянного запрета Трампу и его сыновьям Дональду-младшему и Эрику вести бизнес в Нью-Йорке и пятилетнего запрета на коммерческую недвижимость Трампа и организации Трампа.

Показания в зале суда на Манхэттене начались после вступительных речей. Дональд Бендер, партнер Mazars USA и давний бухгалтер в бизнесе Трампа, выступил первым свидетелем от штата.

Перед началом суда Трамп заявил журналистам, что дело было “аферой”, “обманом” и политической вендеттой прокуроа, а во время обеденного перерыва назвал демократа “коррупционером, ужасным человеком, который изгоняет людей из Нью-Йорка”.

Он также не оставил без внимания судью Артура Энгорона, назвав его партийным демократом, который использует это дело, чтобы вмешаться в президентские выборы 2024 года, где Трамп имеет большое лидерство по выдвижению от Республиканской партии.

Предвыборная кампания Трампа использовала начало судебного процесса для сбора средств, заявив, что он защищает свою семью и репутацию от демократов Нью-Йорка, которых они назвали "коррумпированными тиранами".

Справочно 

Дело касается обвинений генерального прокурора в том, что Трамп обогатил свои активы и собственный капитал с 2011 по 2021 год, чтобы получить выгодные банковские кредиты и снизить страховые взносы.

Напомним

В конце сентября Дональд Трамп и его семейный бизнес были признаны ответственными за мошенничество по гражданскому иску генерального прокурора штата Летиции Джеймс, который обвиняет бывшего президента США в незаконном раздувании его активов и капитала.

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