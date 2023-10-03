Дональд Трамп получил более 100 млн долларов путем мошенничества

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп напал на генерального прокурора Нью-Йорка и судью во время заседания по гражданскому мошенничеству в понедельник. Адвокат штата обвинил бывшего президента в том, что он заработал более 100 миллионов долларов путем лжи, пишет Reuters, передает УНН.