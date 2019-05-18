Дональд Трамп хоче скасувати лотерею “зелених карт”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у четвер представив нові імміграційні ініціативи. Автори плану пропонують змінити правила видачі “зелених карт” на користь освічених і висококваліфікованих фахівців та відійти від їх переважної видачі родичам іммігрантів, які отримали американське громадянство. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки“.
Крім того, Трамп воліє скасувати лотерею диверсифікаційних віз (яку називають у народі лотереєю “зелених карт”).
“Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести”, — заявив Трамп.
Представники адміністрації повідомили, що план Трампа передбачає запровадження імміграційної системи балів. Такі вже існують у Канаді, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Кількість “зелених карт”, що видаються владою США новим іммігрантам, не зміниться, однак при цьому будуть значно збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою. До уваги також будуть прийматися вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.
Як пише Reuters, сьогодні тільки 12% всіх американських “зелених карт” видаються з урахуванням професійної кваліфікації та освіти тих, хто їх отримує. Для порівняння, влада Канади керується цим принципом при видачі 63% дозволів на постійне проживання. В Австралії цей показник ще вищий — 68%. Про це журналістам розповіли представники Білого дому.
“Не думаю, що всі країни ставляться до нас найкращим чином! —заявив Трамп. — Для того, щоб переконатися, що ми постійно проводимо оновлення, які нам потрібні, наша пропозиція — створити постійний і самодостатній трастовий фонд безпеки. Він буде фінансуватися коштом внесків та доходів, безпосередньо отриманих при перетині кордону. Важливо відзначити, що ми вже будуємо стіну, і до кінця наступного року ми повинні побудувати близько 400 миль”.
Для того, щоб пропозиції Трампа запроваджувались у життя, їх має схвалити Конгрес. За словами представників Білого дому, план Трампа зможе об’єднати Республіканську партію перед виборами.
Нагадаємо, з 2017 року у США діє обмеження щодо в’їзду до країни мігрантів по “зелених картах”. Обмеження діють стосовно тих переможців лотереї, у кого в паспорті багато відміток про відвідування країн, що увійшли в чорний список. Їх при в’їзді в США будуть перевіряти більш ретельно.