Дональд Трамп хоче скасувати лотерею “зелених карт”

Крім того, Трамп воліє скасувати лотерею диверсифікаційних віз (яку називають у народі лотереєю “зелених карт”).

“Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести”, — заявив Трамп.

Представники адміністрації повідомили, що план Трампа передбачає запровадження імміграційної системи балів. Такі вже існують у Канаді, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Кількість “зелених карт”, що видаються владою США новим іммігрантам, не зміниться, однак при цьому будуть значно збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою. До уваги також будуть прийматися вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.

Як пише Reuters, сьогодні тільки 12% всіх американських “зелених карт” видаються з урахуванням професійної кваліфікації та освіти тих, хто їх отримує. Для порівняння, влада Канади керується цим принципом при видачі 63% дозволів на постійне проживання. В Австралії цей показник ще вищий — 68%. Про це журналістам розповіли представники Білого дому.

“Не думаю, що всі країни ставляться до нас найкращим чином! —заявив Трамп. — Для того, щоб переконатися, що ми постійно проводимо оновлення, які нам потрібні, наша пропозиція — створити постійний і самодостатній трастовий фонд безпеки. Він буде фінансуватися коштом внесків та доходів, безпосередньо отриманих при перетині кордону. Важливо відзначити, що ми вже будуємо стіну, і до кінця наступного року ми повинні побудувати близько 400 миль”.

Для того, щоб пропозиції Трампа запроваджувались у життя, їх має схвалити Конгрес. За словами представників Білого дому, план Трампа зможе об’єднати Республіканську партію перед виборами.

Нагадаємо, з 2017 року у США діє обмеження щодо в’їзду до країни мігрантів по “зелених картах”. Обмеження діють стосовно тих переможців лотереї, у кого в паспорті багато відміток про відвідування країн, що увійшли в чорний список. Їх при в’їзді в США будуть перевіряти більш ретельно.