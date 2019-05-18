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Дональд Трамп хочет отменить лотерею "зеленых карт"

Дональд Трамп хочет отменить лотерею "зеленых карт"

Киев  •  УНН

 • 10809 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг представил новые иммиграционные инициативы. Авторы плана предлагают изменить правила выдачи “зеленых карт” в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов и отойти от их подавляющей выдачи родственникам иммигрантов, получивших американское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Кроме того, Трамп предпочитает отменить лотерею виз для иммигрантов (которую называют в народе лотереей “зеленых карт”).

“Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести”, — заявил Трамп.

Представители администрации сообщили, что план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов. Такие уже существуют в Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Количество “зеленых карт”, выдаваемых властями США иммигрантам, не изменится, однако при этом будут значительно увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и для лиц с высшим образованием. Во внимание также будут приниматься возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений работы в США.

Как пишет Reuters, сегодня только 12% всех американских “зеленых карт” выдаются с учетом профессиональной квалификации и образования тех, кто их получает. Для сравнения, власти Канады руководствуется этим принципом при выдаче 63% разрешений на постоянное жительство. В Австралии этот показатель еще выше — 68%. Об этом журналистам рассказали представители Белого дома.

“Не думаю, что все страны относятся к нам наилучшим образом! — заявил Трамп. — Для того, чтобы убедиться, что мы постоянно проводим обновления, которые нам нужны, наше предложение — создать постоянный и самодостаточный трастовый фонд безопасности. Он будет финансироваться за счет взносов и доходов, непосредственно полученных при пересечении границы. Важно отметить, что мы уже строим стену, и к концу следующего года мы должны построить около 400 миль”.

Для того, чтобы предложения Трампа вводились в жизнь, их должен одобрить Конгресс. По словам представителей Белого дома, план Трампа сможет объединить Республиканскую партию перед выборами.

Напомним, с 2017 года в США действует ограничение въезда в страну мигрантов по “зеленым картам”. Ограничения действуют в отношении тех победителей лотереи, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список. Их при въезде в США будут проверять более тщательно.

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