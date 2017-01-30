Білий дім спростував інформацію про заборону на в'їзд в США власникам "зеленої карти"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Заборона на в'їзд в США громадянам з семи мусульманських країн не поширюється на власників грін-карти. Про це заявив глава апарату президента США Рейнс Прібус в інтерв'ю телеканалу BBC, передає УНН.
Однак, за словами Р.Прібуса, тих, у кого в паспорті багато відміток про відвідування країн, що увійшли в чорний список, при в’їзді в США будуть перевіряти більш ретельно.
“Якщо ви подорожуєте туди і назад, то вас в подальшому будуть перевіряти”, — сказав він.
Р.Прібус також додав, що всіх громадян з зазначених країн, включаючи тих, хто має громадянство США, можуть додатково перевіряти.