Білий дім спростував інформацію про заборону на в'їзд в США власникам "зеленої карти"

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Заборона на в'їзд в США громадянам з семи мусульманських країн не поширюється на власників грін-карти. Про це заявив глава апарату президента США Рейнс Прібус в інтерв'ю телеканалу BBC, передає УНН.

Однак, за словами Р.Прібуса, тих, у кого в паспорті багато відміток про відвідування країн, що увійшли в чорний список, при в’їзді в США будуть перевіряти більш ретельно.

“Якщо ви подорожуєте туди і назад, то вас в подальшому будуть перевіряти”, — сказав він.

Р.Прібус також додав, що всіх громадян з зазначених країн, включаючи тих, хто має громадянство США, можуть додатково перевіряти.

 

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