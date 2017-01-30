Белый дом опроверг информацию о запрете на въезд в США владельцам "зеленой карты"

Однако, по словам Р.Прибуса, тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно.

"Если вы путешествуете туда и обратно, то вас в дальнейшем будут проверять", - сказал он.

Р.Прибус также добавил, что всех граждан с указанных стран, включая тех, кто имеет гражданство США, могут дополнительно проверять.