Белый дом опроверг информацию о запрете на въезд в США владельцам "зеленой карты"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Запрет на въезд в США гражданам из семи мусульманских стран не распространяется на владельцев грин-карты. Об этом заявил глава аппарата президента США Рейнс Прибус в интервью телеканалу BBC , передает УНН.
Однако, по словам Р.Прибуса, тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно.
"Если вы путешествуете туда и обратно, то вас в дальнейшем будут проверять", - сказал он.
Р.Прибус также добавил, что всех граждан с указанных стран, включая тех, кто имеет гражданство США, могут дополнительно проверять.