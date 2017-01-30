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Белый дом опроверг информацию о запрете на въезд в США владельцам "зеленой карты"

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Запрет на въезд в США гражданам из семи мусульманских стран не распространяется на владельцев грин-карты. Об этом заявил глава аппарата президента США Рейнс Прибус в интервью телеканалу BBC , передает УНН.

Однако, по словам Р.Прибуса, тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно.

"Если вы путешествуете туда и обратно, то вас в дальнейшем будут проверять", - сказал он.

Р.Прибус также добавил, что всех граждан с указанных стран, включая тех, кто имеет гражданство США, могут дополнительно проверять.

 

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