Додон побоюється припинення транзиту російського газу через Україну

За словами Додона, є ризик, що з 2020 року Молдова може залишитися без російського газу, зокрема через можливе припинення транзиту через Україну. Молдавська влада "спробують вирішити це питання", зазначив президент.

При цьому, він заявив, що невизнане Придністров'я "більше не зможе безкоштовно отримувати російський газ", і ситуація в регіоні "зміниться в корені".

За його словами, Молдова не збирається платити за газ, який РФ поставила в Придністров'я.

"Борг Придністровського регіону за газ - це дуже серйозна проблема. Ми за цей газ ніколи не заплатимо. Споживачі з правого берега Дністра справно платять за газ, а це борг лівого берега", - заявив Додон.

Він підкреслив, що договір на поставки російського газу в Молдову закінчується 1 січня 2020 року, а "уряд не думає про те, як підписати новий договір" і не веде переговорів з постачальником, тобто з "Газпромом". У той же час, з його слів, до постачальника є питання "і по тарифах, і за умовах поставок".

Нагадаємо, РФ може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року.

Україна займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу по території України з 2020 року.

Водночас, Росія почала будівництво магістрального газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України.

В рамках проекту "Північний потік-2" передбачається прокладка двох ниток газопроводу по Балтійському морю від російського узбережжя до Німеччини. Газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік пройде через територіальні або виняткові економічні зони Фінляндії, Швеції та Данії, яка поки не дала дозвіл на будівництво.

В Європі проект підтримують Німеччина, Австрія та Норвегія. Прихильники його реалізації зацікавлені в надійних безперебійних поставках газу. Противниками російського проекту виступають Польща, Латвія, Литва, а також Україна.