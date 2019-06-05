Додон опасается прекращения транзита российского газа через Украину

По словам Додона, есть риск, что с 2020 года Молдова может остаться без российского газа, в частности из-за возможного прекращения транзита через Украину. Молдавские власти "попытаются решить этот вопрос", отметил президент.

При этом, он заявил, что непризнанное Приднестровье "больше не сможет бесплатно получать российский газ", и ситуация в регионе "изменится в корне".

По его словам, Молдова не собирается платить за газ, который РФ поставила в Приднестровье.

"Долг Приднестровского региона за газ — это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега", — заявил Додон.

Он подчеркнул, что договор на поставки российского газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор" и не ведет переговоров с поставщиком, то есть с "Газпромом". В то же время, с его слов, к поставщику есть вопросы "и по тарифам, и по условиям поставок".

Напомним, РФ может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года.

Украина занимает жесткую позицию по сохранению транзита российского газа по территории Украины с 2020 года.

В то же время, Россия начала строительство магистрального газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины.

В рамках проекта "Северный поток-2" предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина.