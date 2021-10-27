Додаток Apple Music додав Крим в карту України

Цитата

“Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим — це Україна”, — йдеться в Facebook дипмісії.

Додамо

Раніше користувачі виявили в додатку Apple Music for Artists карту України без Криму. МЗС України доручило посольству в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple через ситуацію з картою нашої держави у додатку Apple Music for Artists без тимчасово окупованого Криму.

Ніколенко нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України.