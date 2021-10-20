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Посольству України в США доручили звернутись до Apple через карту без Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple через ситуацію з картою нашої держави у додатку Apple Music for Artists без тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Посольству України в США доручили звернутись до Apple через карту без Криму

Цитата

“Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

Дипломат нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України.

Контекст

Напередодні стало відомо, що на карті України у додатку Apple Music for Artists тимчасово-окупований Крим був позначений, як частина території Росії.

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