Новий скандал з Apple: компанія на своїй карті “відрізала” Крим від України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Американська компанія Apple потрапила у новий скандал в Україні. Користувачі знайшли карту нашої держави у додатку Apple Music for Artists, на якій тимчасово-окупований Крим був позначений, як частина території Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, передає УНН.
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"Просто карти України і Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?" — повідомили на сторінці спільноти.
Деталі
Ця карта в додатку Apple створена для того, щоб музиканти могли відстежувати перегляди своїх треків по країнах. Ситуація викликала обурення в українських користувачів.
Додамо
Це не перший інцидент щодо приналежності Кримського півострова. У липні цього року на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо тимчасово окупований Крим “відрізали” від материкової України лінією.
Тоді у МЗС України доручили посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися з ситуацією.
Також у серпні ЗМІ звернули увагу, компанія-перевізник CAME-RO, зареєстрована у Великій Британії, використовує в брендування своїх фургоновкарту Європи, на якій Україна зображена без Криму.
А 30 вересня телеканал “ДОМ” отримав попередження від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення через показ мапи, де Крим позначено частиною Росії.
Нагадаємо
У 2019 році Apple потрапила у схожий скандал. Компанія показувала мешканцям Москви Крим "російською" територію у додатку погоди. При цьому користувачам з України окупований півострів показували "сірою" зоною.