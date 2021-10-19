Новый скандал с Apple: компания на своей карте "отрезала" Крым от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Американская компания Apple попала в новый скандал в Украине. Пользователи нашли карту нашего государства в приложении Apple Music for Artists, на которой временно оккупированный Крым был обозначен, как часть территории России. На ситуацию обратило внимание сообщество в Instagram Culture Ukraine, передает УНН.
Цитата
"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?" - сообщили на странице сообщества.
Детали
Эта карта в приложении Apple создана для того, чтобы музыканты могли отслеживать просмотры своих треков по странам. Ситуация вызвала возмущение у украинских пользователей.
Добавим
Это не первый инцидент относительно принадлежности Крымского полуострова. В июле этого года на официальном сайте Олимпийских игр в Токио временно оккупированный Крым "отрезали" от материковой Украины линией.
Тогда в МИД Украины поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться с ситуацией.
Также в августе СМИ обратили внимание, компания-перевозчик CAME-RO, зарегистрированная в Великобритании, использует в брендирование своих фургоновкарту Европы, на которой Украина изображена без Крыма.
А 30 сентября телеканал "ДОМ" получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания из-за показа карты, где Крым обозначено частью России.
Напомним
В 2019 году Apple попала в похожий скандал. Компания показывала жителям Москвы Крым "российской" территорию в приложении погоды. При этом пользователям из Украины оккупированный полуостров показывали "серой" зоной.