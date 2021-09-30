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Український держканал "Дом" отримав попередження від Нацради за карту з "російським" Кримом

Київ • УНН

 • 19825 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Телеканал “ДОМ” отримав попередження від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення через показ мапи, де Крим позначено частиною Росії. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Нацради.

Цитата:

“На засіданні 30 вересня Національна рада визнала, що телеканал "ДОМ“ (ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України“, м. Київ) порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Автономна Республіка Крим та місто Севастополь позначені як територія Російської Федерації. До телеканалу застосовано санкцію "оголошення попередження“ за статтею про поширення необ’єктивної інформації. Зображення Криму "російським“ в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Вказано, що карта демонструвалася в ефірі телеканалу “ДОМ” 5 липня 2021 року на початку та наприкінці передачі “Русский дневник”. Окрім того, як зазначається, поява мапи з “російським” Кримом в ефірі державного телеканалу привернула увагу народних депутатів України та Служби безпеки України. Вони звернулися до Національної ради, щоб вона відреагувала на такий інцидент.

У Нацраді повідомляють, що трансляція мапи, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу “ДОМ” так, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави.

До слова, заступниця директора з питань планування ефіру телеканалу “ДОМ” Віра Єльчік пояснила Національній раді, що телеканал відразу відреагував на цей факт і в той же день вибачився перед аудиторією. Вона запевнила, що зі свого боку керівництво провело службову перевірку для з’ясування причини цього прикрого випадку, який був кваліфікований, як службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників.

Також вона повідомили, що Департамент захисту національної державності СБУ, перевіривши діяльність телеканалу, не виявив у діях його працівників “ознак злочинів, досудове розслідування яких відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України віднесено до підслідності слідчих органів безпеки”.

Водночас Нацрадою відзначається, що програма “Русский дневник” транслювалася на телеканалі “ДОМ” у повторі і в працівників телерадіоорганізації була можливість перевірити об’єктивність поширеної інформації та усунути недостовірні факти.

“З огляду на це Національна рада визнала, що Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України“ порушило пункт а) і пункт в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення“. Телерадіоорганізація не виконала обов’язку мовників щодо поширення об’єктивної інформації та не дотрималася законодавства України і вимог ліцензії. З дня набрання чинності цього рішення телерадіоорганізація зобов’язана привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства”, — відзначили у Нацраді.

Нагадаємо

На офіційному Youtube-каналі Львівської міської ради були оприлюднені чотири відеозаписи з картою України без Криму. Відео видалили й переробили з виправленою картою.

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