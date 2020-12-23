Львівська міськрада оприлюднила відео з картою України без Криму

Так, у межах конкурсу “Зробимо Львів кращим” громадські організації подають свої ідеї серед яких обирають найкращий проект, який буде реалізовуватися наступного року.

Один з таких проектів подала громадська організація “Батьки в дії”.

Проте у відеороликах, де дітей навчали, як вони можуть долучитися до управління містом сталася помилка - карту України показали без Криму.

Наразі голова ГО “Батьки в дії” повідомила, що помилку з картою виправили.

“Увечері на каналі нашого проекту в ютубі будуть залиті усі короткі відео з описом. На жаль, виявилась помилка в одній із картинок, використаних у відео. Дякуємо журналістам, які нам на неї вказали. Так буває, коли спішиш з дедлайнами. Всі помиляються. Але наша принципова позиція — ми за єдину незалежну Україну від мису Сарич до Грем’ячу, можливо, з часом навіть аж до Кубані. Наші проекти та послідовні дії цьому доказ”, — написала Гвоздович.

Нагадаємо, французьке видання Le Monde в аналітичному матеріалі про COVID-19 опублікувало карту з “російським” Кримом.



Як повідомлялося, у столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму.