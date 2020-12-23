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Львівська міськрада оприлюднила відео з картою України без Криму

Київ • УНН

 • 17618 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На офіційному Youtube-каналі Львівської міської ради були оприлюднені чотири відеозаписи з картою України без Криму. Відео видалили й переробили з виправленою картою. Про це повідомила голова ГО “Батьки в дії” Юлія Гвоздович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Львівська міськрада оприлюднила відео з картою України без Криму

Так, у межах конкурсу “Зробимо Львів кращим” громадські організації подають свої ідеї серед яких обирають найкращий проект, який буде реалізовуватися наступного року.

Один з таких проектів подала громадська організація “Батьки в дії”.

Проте у відеороликах, де дітей навчали, як вони можуть долучитися до управління містом сталася помилка - карту України показали без Криму.

Наразі голова ГО “Батьки в дії” повідомила, що помилку з картою виправили.

“Увечері на каналі нашого проекту в ютубі будуть залиті усі короткі відео з описом. На жаль, виявилась помилка в одній із картинок, використаних у відео. Дякуємо журналістам, які нам на неї вказали. Так буває, коли спішиш з дедлайнами. Всі помиляються. Але наша принципова позиція — ми за єдину незалежну Україну від мису Сарич до Грем’ячу, можливо, з часом навіть аж до Кубані. Наші проекти та послідовні дії цьому доказ”, — написала Гвоздович.

Нагадаємо, французьке видання Le Monde в аналітичному матеріалі про COVID-19 опублікувало карту з “російським” Кримом.

Як повідомлялося, у столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму.

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