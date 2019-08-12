У столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму

ukru
14:14 • 9217 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 17926 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 70200 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144429 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164415 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152750 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 230482 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159116 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 196942 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 182368 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.8 м/с
23 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 85277 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 57230 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 31914 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 37152 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 30190 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 148565 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 230479 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 196941 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182368 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 5306 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 7521 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 18088 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 13459 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 31914 перегляди
Актуальне
У столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму

У столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму

Київ • УНН

 • 15394 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У мережі гіпермаркетів у Києві продають щоденники для школярів із зображенням мапи України без окупованого Криму. Про це у Facebook повідомив користувач Володимир Біруля, передає УНН.

"Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. Папірус відписав що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації.

Так чому ж сьогодні я знов бачив їх на тих самих полицях у продажу? Адміністратора не було, консультанти розводили руками... довелось купити, аби в базі ви бачили, який саме товар і коли приніс вам дохід!" - написав він.

У свою чергу, у мережі гіпермаркетів зазначили, що щоденники вилучили з продажу з усіх магазинів мережі. А товар, який купив користувач, був занесений у магазин ззовні.

"Повідомляємо, що цей товар було вилучено з продажів всіх ТЦ METRO ще 15.07.2019 – одразу після того, як ми отримали перше повідомлення стосовно нього від клієнта. Згідно з офіційною інформацією компанії "Папірус", що є виробником та постачальником даного товару, з моменту виявлення цих щоденників, а саме близько місяця тому, виробництво їх припинено і поставок у жоден ТЦ METRO не відбувалося.

Згідно з попередніми результатами внутрішнього розслідування, що проводиться наразі службою безпеки компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", встановлено, що цей щоденник був принесений до ТЦ METRO ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника. Через 30 хвилин після цього, клієнт придбав даний щоденник", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" транслювали промоційний ролик, в якому було використано зображення карти України без Криму. Через це Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,161.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.18