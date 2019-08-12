У столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму

"Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. Папірус відписав що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації.

Так чому ж сьогодні я знов бачив їх на тих самих полицях у продажу? Адміністратора не було, консультанти розводили руками... довелось купити, аби в базі ви бачили, який саме товар і коли приніс вам дохід!" - написав він.

У свою чергу, у мережі гіпермаркетів зазначили, що щоденники вилучили з продажу з усіх магазинів мережі. А товар, який купив користувач, був занесений у магазин ззовні.

"Повідомляємо, що цей товар було вилучено з продажів всіх ТЦ METRO ще 15.07.2019 – одразу після того, як ми отримали перше повідомлення стосовно нього від клієнта. Згідно з офіційною інформацією компанії "Папірус", що є виробником та постачальником даного товару, з моменту виявлення цих щоденників, а саме близько місяця тому, виробництво їх припинено і поставок у жоден ТЦ METRO не відбувалося.

Згідно з попередніми результатами внутрішнього розслідування, що проводиться наразі службою безпеки компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", встановлено, що цей щоденник був принесений до ТЦ METRO ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника. Через 30 хвилин після цього, клієнт придбав даний щоденник", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" транслювали промоційний ролик, в якому було використано зображення карти України без Криму. Через це Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування.