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В столичном гипермаркете заметили дневники с картой Украины без Крыма

В столичном гипермаркете заметили дневники с картой Украины без Крыма

Киев  •  УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В сети гипермаркетов в Киеве продают дневники для школьников с изображением карты Украины без оккупированного Крыма. Об этом в Facebook сообщил пользователь Владимир Бируля, передает УНН.

"Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. Папирус отписал что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации.

Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже? Администратора не было, консультанты разводили руками... пришлось купить, чтобы в базе вы видели, какой именно товар и когда принес вам доход!" - написал он.

В свою очередь, в сети гипермаркетов отметили, что дневники изъяли из продажи из всех магазинов сети. А товар, который купил пользователь, был занесен в магазин извне.

"Сообщаем, что этот товар был изъят из продаж всех ТЦ METRO еще 15.07.2019 - сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок в ни один ТЦ METRO не происходило.

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ METRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" транслировали рекламный ролик, в котором было использовано изображение карты Украины без Крыма. Из-за этого Министерство информационной политики Украины начало служебное расследование.

Украинские Национальные Новости

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