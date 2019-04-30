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Мінінформполітики проводить службове розслідування щодо трансляції відеоролика з Україною без Криму

Мінінформполітики проводить службове розслідування щодо трансляції відеоролика з Україною без Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування щодо трансляції в аеропорту "Бориспіль" промоційного ролика, в якому використано зображення карти України без Криму. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.

"МІП вже почало службове розслідування щодо причин такого неприпустимого збою і всіляко сприятиме поліції у розслідуванні цього інциденту", - йдеться у повідомленні.

У Мінінформполітики пояснили появу некоректного зображення мапи Європи у промоційному ролику в аеропорту Бориспіль технічним збоєм, через який у кінцевому варіанті ролика залишилася карта, взята з фотостоків, в якій відсутні деякі напрями – Туреччина, країни Балтії, Данія та Крим.

"Ролик було показано всього кілька разів і одразу знято з ротації. Коректна версія відео вже передана для трансляції”, - зазначили у Міністерстві.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль" який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Українські Національні Новини

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