Мінінформполітики проводить службове розслідування щодо трансляції відеоролика з Україною без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство інформаційної політики України розпочало службове розслідування щодо трансляції в аеропорту "Бориспіль" промоційного ролика, в якому використано зображення карти України без Криму. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.
"МІП вже почало службове розслідування щодо причин такого неприпустимого збою і всіляко сприятиме поліції у розслідуванні цього інциденту", - йдеться у повідомленні.
У Мінінформполітики пояснили появу некоректного зображення мапи Європи у промоційному ролику в аеропорту Бориспіль технічним збоєм, через який у кінцевому варіанті ролика залишилася карта, взята з фотостоків, в якій відсутні деякі напрями – Туреччина, країни Балтії, Данія та Крим.
"Ролик було показано всього кілька разів і одразу знято з ротації. Коректна версія відео вже передана для трансляції”, - зазначили у Міністерстві.
Нагадаємо, вчора, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль" який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим.
За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.