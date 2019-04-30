Мининформполитики проводит служебное расследование относительно трансляции видеоролика с Украиной без Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство информационной политики Украины начало служебное расследование по трансляции в аэропорту "Борисполь" проморолика, в котором использовано изображение карты Украины без Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
"МИП уже начало служебное расследование о причинах такого недопустимого сбоя и всячески будет способствовать полиции в расследовании этого инцидента", - говорится в сообщении.
В Мининформполитики объяснили появление некорректного изображения карты Европы в проморолике в аэропорту Борисполь техническим сбоем, из-за которого в конечном варианте ролика осталась карта, взятая из фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления - Турция, страны Балтии, Дания и Крым.
"Ролик был показан всего несколько раз и сразу снят с ротации. Корректная версия видео уже передана для трансляции", - отметили в Министерстве.
Напомним, вчера, 29 апреля, в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.