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В аеропорту "Бориспіль" показали Україну без Криму

В аеропорту "Бориспіль" показали Україну без Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль" який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим. Про це УНН повідомили в департаменті комунікації Національної поліції України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролику із зображенням України без Криму.

"За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - повідомили в департаменті.

Додамо, що злочинцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.

"Поліцейські документують факт розповсюдження незаконного відеоконтенту та опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували та надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист з пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики", - додали в Нацполіції.

Наразі встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дій. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили та створили даний відеопродукт.

Нагадаємо, що за цією ж статтею минулого тижня на Кіровоградщині засудили проросійську інтернет-пропагандистку.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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