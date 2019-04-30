В аэропорту "Борисполь" показали Украину без Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым. Об этом УНН сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма.
"По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в департаменте.
Добавим, что преступнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступил к предприятию от Министерства информационной политики", - добавили в Нацполиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.
Напомним, что по этой же статье на прошлой неделе в Кировоградской области осудили пророссийскую интернет-пропагандистску.