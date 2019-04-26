На Кіровоградщині засудили проросійську інтернет-пропагандистку
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Кіровоградщині за матеріалами СБ України за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України засудили проросійську Інтернет-пропагандистку. Правоохоронці викрили зловмисницю наприкінці минулого року. Про це поінформували в прес-групі УСБУ в області, передає УНН.
Оперативники обласного Управління СБУ встановили, що переселенка з Луганщини розміщувала на персональній сторінці одній із заборонених російських соціальних мереж антиукраїнські матеріали. Жінка виправдовувала російську агресію проти України та популяризувала терористичні організації "Л/ДНР". Крім того, зловмисниця закликала до порушення територіальної цілісності і зміни конституційного ладу нашої держави та агітувала за створення на території південно-східних областей України так званої "Новоросії".
Правоохоронці викрили пропагандистку наприкінці минулого року. Під час обшуків за місцем її проживання на Кіровоградщині вилучили мобільні пристрої з матеріалами, які підтверджують протиправну діяльність.
Олександрівський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.
Нагадаємо, на Донеччині викрили антиукраїнську інтернет-агітаторку.