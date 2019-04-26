В Кировоградской области осудили пророссийскую интернет-пропагандистску

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104727 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108980 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112736 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139838 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области осудили пророссийскую интернет-пропагандистску

В Кировоградской области осудили пророссийскую интернет-пропагандистску

Киев  •  УНН

 • 10457 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Кировоградской области по материалам СБ Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины осудили пророссийскую Интернет-пропагандистску. Правоохранители разоблачили злоумышленницу в конце прошлого года. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в области, передает УНН.

Оперативники Управления СБУ установили, что переселенка с Луганской области размещала на персональной странице одной из запрещенных российских социальных сетей антиукраинские материалы. Женщина оправдывала российскую агрессию против Украины и популяризировала террористические организации "Л/ДНР". Кроме того, злоумышленница призывала к нарушению территориальной целостности и изменению конституционного строя нашего государства и агитировала за создание на территории юго-восточных областей Украины так называемой "Новороссии".

Правоохранители разоблачили пропагандистску в конце прошлого года. Во время обысков по месту ее проживания в Кировоградской области изъяли мобильные устройства с материалами, которые подтверждают противоправную деятельность.

Александровский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Донецкой области разоблачили антиукраинскую интернет-агитаторку.

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