В Кировоградской области осудили пророссийскую интернет-пропагандистску
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Кировоградской области по материалам СБ Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины осудили пророссийскую Интернет-пропагандистску. Правоохранители разоблачили злоумышленницу в конце прошлого года. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в области, передает УНН.
Оперативники Управления СБУ установили, что переселенка с Луганской области размещала на персональной странице одной из запрещенных российских социальных сетей антиукраинские материалы. Женщина оправдывала российскую агрессию против Украины и популяризировала террористические организации "Л/ДНР". Кроме того, злоумышленница призывала к нарушению территориальной целостности и изменению конституционного строя нашего государства и агитировала за создание на территории юго-восточных областей Украины так называемой "Новороссии".
Правоохранители разоблачили пропагандистску в конце прошлого года. Во время обысков по месту ее проживания в Кировоградской области изъяли мобильные устройства с материалами, которые подтверждают противоправную деятельность.
Александровский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Напомним, в Донецкой области разоблачили антиукраинскую интернет-агитаторку.