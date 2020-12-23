Львовский горсовет обнародовал видео с картой Украины без Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На официальном Youtube-канале Львовского городского совета были обнародованы четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. Видео удалили и переделали с исправленной картой. Об этом сообщила председатель ОО “Родители в действии” Юлия Гвоздович на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, в рамках конкурса “Сделаем Львов лучшим” общественные организации подают свои идеи среди которых выбирают лучший проект, который будет реализовываться в следующем году.
Один из таких проектов подала общественная организация “Родители в действии”.
Однако в видеороликах, где детей учили, как они могут присоединиться к управлению городом произошла ошибка — карту Украины показали без Крыма.
Сейчас председатель ОО “Родители в действии” сообщила, что ошибку с картой исправили.
“Вечером на канале нашего проекта в ютубе будут залиты все короткие видео с описанием. К сожалению, оказалась ошибка в одной из картинок, используемых в видео. Спасибо журналистам, которые нам на нее указали. Так бывает, когда спешишь с дедлайнами. Все ошибаются. Но наша принципиальная позиция — мы за единую независимую Украину от мыса Сарыч до Гремяча, возможно, со временем даже до Кубани. Наши проекты и последовательные действия этому доказательство”, - написала Гвоздович.
Напомним, французское издание Le Monde в аналитическом материале о COVID-19 опубликовало карту с “российским” Крымом.
Как сообщалось, в столичном гипермаркете заметили дневники с картой Украины без Крыма.