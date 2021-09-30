Украинский госканал "Дом" получил предупреждение от Нацсовета за карту с "российским" Крымом

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"На заседании 30 сентября Национальный совет признал, что телеканал "ДОМ" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", г. Киев) нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территория Российской Федерации. В отношении телеканала применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Детали

Указано, что карта демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник". Кроме того, как отмечается, появление карты с "российским" Крымом в эфире государственного телеканала привлекло внимание народных депутатов Украины и Службы безопасности Украины. Они обратились в Национальный совет, чтобы он отреагировал на такой инцидент.

В Нацсовете сообщают, что трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "ДОМ" так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства.

К слову, заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "ДОМ" Вера Ельчик объяснила Национальной раде, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что со своей стороны руководство провело служебную проверку для выяснения причины этого досадного случая, который был квалифицирован, как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.

Также она сообщила, что Департамент защиты национальной государственности СБУ, проверив деятельность телеканала, не выявил в действиях его работников "признаков преступлений, предварительное расследование которых в соответствии со статьей 216 Уголовного процессуального кодекса Украины отнесено к подследственности следователей органов безопасности".

В то же время Нацсоветом отмечается, что программа "Русский дневник" транслировалась на телеканале "ДОМ" в повторе и у работников телерадиоорганизации была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты.

"Учитывая это Национальный совет признал, что Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" нарушило пункт а) и пункт в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Телерадиоорганизация не выполнила обязанности вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательство Украины и требования лицензии. Со дня вступления в силу этого решения телерадиоорганизация обязана привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства", - отметили в Нацсовете.

Напомним

На официальном Youtube-канале Львовского городского совета были обнародованы четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. Видео удалили и переделали с исправленной картой.