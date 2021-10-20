Посольство Украины в США поручили обратиться к Apple из-за карты без Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Министерство иностранных дел уже поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple из-за ситуации с картой нашего государства в приложении Apple Music for Artists без временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Цитата
“Министерство иностранных дел уже поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации”, — сообщил Николенко.
Детали
Дипломат напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.
Контекст
Накануне стало известно, что на карте Украины в приложении Apple Music for Artists временно-оккупированный Крым был обозначен, как часть территории России.