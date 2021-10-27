Приложение Apple Music добавило Крым в карту Украины

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“Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина”, — говорится в Facebook дипмиссии.

Добавим

Ранее пользователи обнаружили в приложении Apple Music for Artists карту Украины без Крыма. МИД Украины поручило посольству в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним

Министерство иностранных дел поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple из-за ситуации с картой нашего государства в приложении Apple Music for Artists без временно оккупированного Крыма.

Николенко напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.