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Приложение Apple Music добавило Крым в карту Украины

Киев • УНН

 • 17894 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Приложение для музыкантов Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом. Ранее на них остров изображался как часть России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

Приложение Apple Music добавило Крым в карту Украины

Цитата

“Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина”, — говорится в Facebook дипмиссии.

Добавим

Ранее пользователи обнаружили в приложении Apple Music for Artists карту Украины без Крыма. МИД Украины поручило посольству в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним

Министерство иностранных дел поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple из-за ситуации с картой нашего государства в приложении Apple Music for Artists без временно оккупированного Крыма.

Николенко напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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