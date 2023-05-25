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Додаткові блокпости, вибухи і постріли на північ від Києва є частиною навчань - Сухопутні війська

Додаткові блокпости, вибухи і постріли на північ від Києва є частиною навчань - Сухопутні війська

Київ • УНН

 • 612154 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Додаткові блокпости, вибухи і постріли на північ від Києва були у межах триденних військових навчань у Києві та Київській області. Про це розповів пресофіцер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Протягом трьох днів у Києві та Київській області відбуваються тренування з підрозділами, які входять до угруповання сил та засобів оборони Києва, відбувається рух техніки, відбувається із залученням особового складу, на півночі Київщини можна було чути вибухи, стрільби - це відпрацьовувалися практичні дії нашими військовослужбовцями, також розгорталися додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи", - сказав Фітьо.

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Він зазначив, що основною метою таких навчань є "підтвердження рівня навченості підпорядкованих наших підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на будь-яку зміну поточної ситуації та організації взаємодії між всіма складовими Сил оборони".

"Тренування відбувалися три дні, сьогодні завершальний день. Підрозділи показали свою здатність виконувати поставлені завдання. Столиця підготовлена, столиця захищена, і ворогу тут уже немає чого робити", - наголосив Фітьо.

Нагадаємо

У Києві та області з 23 по 25 травня за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва проходять військові навчання. Громадян закликають не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.

Українські Національні Новини

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