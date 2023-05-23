У Києві та області пройдуть військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Києві та області з 23 по 25 травня за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва пройдуть військові навчання. Громадян закликають не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу, інформує УНН з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.
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Зазначається, що у ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета заходу - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.
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"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - наголосили у Сухопутних військах.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони України Олександр Павлюк наприкінці березня повідомив про те, що новобранці Збройних Сил України пройшли навчання дій у патрулі. Навчання проходило у Великій Британії.