В Киеве и области пройдут военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Киеве и области с 23 по 25 мая с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева пройдут военные учения. Граждан призывают не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава, информирует УНН со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
Детали
Отмечается, что в ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель мероприятия - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.
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"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - отметили в Сухопутных войсках.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в конце марта сообщил о том, что новобранцы Вооруженных Сил Украины прошли обучение действий в патруле. Обучение проходило в Великобритании.