В Киеве и области пройдут военные учения

Детали

Отмечается, что в ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель мероприятия - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Цитата

"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - отметили в Сухопутных войсках.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в конце марта сообщил о том, что новобранцы Вооруженных Сил Украины прошли обучение действий в патруле. Обучение проходило в Великобритании.