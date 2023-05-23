В Киеве и области пройдут военные учения

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13 марта, 19:26 • 47058 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104317 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107432 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107614 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101604 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94767 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110215 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В Киеве и области с 23 по 25 мая с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева пройдут военные учения. Граждан призывают не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава, информирует УНН со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

Детали

Отмечается, что в ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель мероприятия - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Цитата

"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - отметили в Сухопутных войсках.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в конце марта сообщил о том, что новобранцы Вооруженных Сил Украины прошли обучение действий в патруле. Обучение проходило в Великобритании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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