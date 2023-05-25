Дополнительные блокпосты, взрывы и выстрелы к северу от Киева являются частью учений - Сухопутные войска

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"В течение трех дней в Киеве и Киевской области проходят тренировки с подразделениями, которые входят в группировку сил и средств обороны Киева, происходит движение техники, происходит с привлечением личного состава, на севере Киевской области можно было слышать взрывы, стрельбы - это отрабатывались практические действия нашими военнослужащими, также разворачивались дополнительные блокпосты и осуществлялись различные противодиверсионные мероприятия", - сказал Фитьо.

Детали

Он отметил, что основной целью таких учений является "подтверждение уровня обученности подчиненных наших подразделений, их слаженности при реагировании на любое изменение текущей ситуации и организации взаимодействия между всеми составляющими Сил обороны".

"Тренировки проходили три дня, сегодня завершающий день. Подразделения показали свою способность выполнять поставленные задачи. Столица подготовлена, столица защищена, и врагу здесь уже нечего делать", - подчеркнул Фитьо.

Напомним

В Киеве и области с 23 по 25 мая при участии подразделений группировки сил и средств обороны Киева проходят военные учения. Граждан призывают не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.