До урядового кварталу Києва продовжують прибувати люди
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. До урядового кварталу Києва продовжують прибувати люди, передає кореспондент УНН.
Зокрема, сотні людей, дехто - з прапорами, рушили уверх по вулиці Грушевського у бік будівель Кабміну і Верховної Ради.
Нагадаємо, у центрі Києва тривають масові акції, перекритор рух транспорту на влиці Хрещатик.
Поліція повідомила про відсутність порушень порядку в центрі Києва.
Як повідомляв УНН, у поліції Києва не мають інформації про затриманих на акції у центрі столиці.