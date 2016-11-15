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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18867 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 36557 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64067 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 135226 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 198613 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190320 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211163 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196794 перегляди

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До урядового кварталу Києва продовжують прибувати люди

До урядового кварталу Києва продовжують прибувати люди

Київ • УНН

 • 14658 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. До урядового кварталу Києва продовжують прибувати люди, передає кореспондент УНН.

Зокрема, сотні людей, дехто - з прапорами, рушили уверх по вулиці Грушевського у бік будівель Кабміну і Верховної Ради.

Нагадаємо, у центрі Києва тривають масові акції, перекритор рух транспорту на влиці Хрещатик.

Поліція повідомила про відсутність порушень порядку в центрі Києва.

Як повідомляв УНН, у поліції Києва не мають інформації про затриманих на акції у центрі столиці.

Українські Національні Новини

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