В правительственный квартал Киева продолжают прибывать люди
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В правительственный квартал Киева продолжают прибывать люди, передает корреспондент УНН.
В частности, сотни людей, некоторые - с флагами двинулись вверх по улице Грушевского в сторону зданий Кабмина и Верховной Рады.
Напомним, в центре Киева продолжаются массовые акции, перекрыли движение транспорта на улице Крещатик.
Полиция сообщила об отсутствии нарушений порядка в центре Киева.
Как сообщал УНН, в полиции Киева не имеют информации о задержанных на акции в центре столицы.