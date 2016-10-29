До реєстру е-декларацій подано більше 101 тис. документів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уже подано понад 101 тис. е-документів, передає УНН.
Так, станом на 10:50 суботи у реєстрі значаться 101 тис. 564 документи.
Національне агентство з питань запобігання корупції раніше нагадало, що останнім днем подання е-декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року включно.
Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.