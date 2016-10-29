В реестр е-деклараций подано более 101 тыс. документов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, уже подано более 101 тыс. е-документов, передаёт УНН.
Так, по состоянию на 10:50 субботы в реестре числятся 101 тыс. 564 документов.
Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее напомнило, что последним днем представления электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016 года включительно.
Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.