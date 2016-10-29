В реестр е-деклараций подано более 101 тыс. документов

Так, по состоянию на 10:50 субботы в реестре числятся 101 тыс. 564 документов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее напомнило, что последним днем ​​представления электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016 года включительно.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.