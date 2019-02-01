До ПЦУ перейшла ще одна парафія на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Житомирській області релігійна громада села Рижани вирішила перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської облдержадміністрації.
"Сьогодні, 1 лютого, рішення про перехід до ПЦУ під час зборів прийняла громада с. Рижани Хорошівського району на чолі із благочинним району протоієреєм УПЦ МП", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила Хорошівська РДА, жителі с. Рижани, парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці приєдналися до ПЦУ разом із благочинним Хорошівського району протоієреєм.
Таким чином, 11 громад в Житомирській області вже ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ.
Як повідомляв УНН, станом на 31 січня до ПЦУ перейшли 158 парафіяльних храмів УПЦ МП.
Крім того, 31 січня набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи". Він передбачає механізми, які встановлюватимуть, у який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість чинним в Україні та за її межами релігійним центрам.
Процес реєстрації релігійних громад в Україні буде працювати за принципом "єдиного вікна".
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем автокефальної помісної Православної церкви України митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.