В ПЦУ перешел еще один приход в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Житомирской области религиозная община села Рыжаны решила перейти с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской облгосадминистрации.
"Сегодня, 1 февраля, решение о переходе к ПЦУ во время собрания приняла община с. Рыжаны Хорошевского района во главе с благочинным района протоиереем УПЦ МП", - говорится в сообщении.
Как сообщила Хорошевская РГА, жители с. Рыжаны, прихожане церкви Рождества Пресвятой Богородицы присоединились к ПЦУ вместе с благочинным Хорошевского района протоиереем.
Таким образом, 11 общин в Житомирской области уже приняли решение о переходе с УПЦ МП в ПЦУ.
Как сообщал УНН, по состоянию на 31 января в ПЦУ перешли 158 приходских храмов УПЦ МП.
Кроме того, 31 января вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Он предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.
Процесс регистрации религиозных общин в Украине будет работать по принципу "единого окна".
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем автокефальной поместной Православной церкви Украины митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.