Реєстрація церков буде працювати за принципом "єдиного вікна"

"За законом, який вступив у дію, на Міністерство культури як центральний орган виконавчої влади і на обласні та Київську міську адміністрацій покладено права державних реєстраторів у питаннях реєстрації релігійних організацій України. Вже не треба буде в дві окремі структури нести цей статут, а можна буде в "єдине вікно" здати документи", - зазначив архієпископ.

Як пояснив священнослужитель, раніше релігійні організації стикалися із проблемами при реєстрації, коли звертались до реєстратора, який був не компетентний з релігійних питань і не міг швидко здійснити процедуру.

На його думку, процес зміни підпорядкування церков УПЦ МП на підпорядкування об'єднаній Православній церкві має пришвидшитися уже протягом наступних місяців, коли процедура реєстрації буде відпрацьована. За його оцінкою, на це піде кілька тижнів.

Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ.