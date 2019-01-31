Регистрация церквей будет работать по принципу "единого окна"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Уже через несколько недель процесс регистрации религиозных общин в Украине будет работать по принципу "единого окна", что ускорит процесс перехода приходов под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола, передает корреспондент УНН.
"По закону, который вступил в действие, в Министерство культуры как центральный орган исполнительной власти и на областные и Киевскую городскую администрацию возложены права государственных регистраторов в вопросах регистрации религиозных организаций Украины. Уже не надо будет в две отдельных структуры нести этот устав, а можно будет в "единое окно" сдать документы", - отметил архиепископ.
Как пояснил священнослужитель, ранее религиозные организации сталкивались с проблемами при регистрации, когда обращались к регистратору, который был не компетентен по религиозным вопросам и не мог быстро осуществить процедуру.
По его мнению, процесс изменения подчинения церквей УПЦ МП на подчинение объединенной Православной церкви должен ускориться уже в течение следующих месяцев, когда процедура регистрации будет отработана. По его оценке, на это уйдет несколько недель.
Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ.