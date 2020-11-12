До провадження щодо КСУ хочуть долучити "плівки Вовка"

“Буду клопотати перед слідчим долучити до справи про КСУ "плівки Вовка“, оскільки вони можуть бути тісно пов’язані з перевищенням повноважень конституційними суддями та їх втручанням у діяльність органів державної влади”, — сказав Юрчишин.

Додамо, у липні 2019 року в НАБУ оприлюднили відповідні аудіозаписи і заявили, що слідство вважає, що голова ОАСК Павло Вовк та деякі судді ОАСК "організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

У липні 2020 року НАБУ повідомили, що "викрили злочинну організацію, очолювану головою ОАСК, до числа якої входять судді ОАСК, голова ДСА, колишні члени ВККС та інші особи". "Детективи задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі", зазначали тоді в НАБУ.

Як повідомляв УНН раніше, народного депутата з фракції “Голос”, першого заступника голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина запросили до Державного бюро розслідувань як свідка у кримінальній справі, порушеній за його заявою про імовірну “злочинну змову суддів Конституційного суду з метою захоплення влади”.